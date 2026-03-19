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Famiglie a rendere...

“RENTAL FAMILY: nelle vite degli altri” della giapponese Hikari protagonista il premio Oscar Brendan Fraser per il weekend di SAN MARINO CINEMA

Un attore americano squattrinato e in crisi trova lavoro a Tokio in un'agenzia di “famiglie a noleggio”: colma vuoti e cerca di farsi amare amando il più possibile e non sempre per finzione... Autenticità e appartenenza ancora vive nella società giapponese. Solitudine e bellezza nella contemporaneità sopravvivono scambiandosi i ruoli per il mistero insito nella persona. A volte riempire i vuoti è un mestiere... di vivere. Seppur complicata una vita costruita insieme è sempre meglio di un'esistenza solitaria (tratto da: Banana Yoshimoto, KITCHEN).

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