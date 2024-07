ROTARY CLUB Famiglie in difficoltà: al Kursaal un evento benefico dedicato al 55esimo anniversario dello sbarco sulla Luna

I Rotary Club San Marino, Rimini Riviera, Novafeltria Alto Montefeltro, Rimini, Cervia- Cesenatico si uniscono in un’iniziativa di beneficenza in favore delle famiglie in difficoltà, alla presenza del Governatore del Distretto 2072 Alberto Azzolini. Nel pomeriggio di oggi l'udienza a Palazzo Pubblico e dalle 18.30 al Centro Congressi Kursaal l'evento celebrativo in occasione del 55° anniversario dello sbarco del primo uomo sulla Luna con relazioni, interviste e proiezioni.

