FAMILY DRAMA come in una SOAP OPERA: il nuovo film argentino di Trapero

In sala al Fulgor

Trapero tutto al maschile sulla autorità paterna e militare nel suo film d'argento a Venezia 2015 con IL CLAN e tutto al femminile nella pellicola IL SEGRETO DI FAMIGLIA sul nucleo famigliare abitato e dominato da sole donne mentre sullo sfondo si agitano i fantasmi dei desaparicidos. Pochi ed efficaci tocchi per dipingere 3 donne (in lotta), madre e due figlie (sorelle legatissime tra loro), una di ritorno (come il figliol prodigo) da Parigi per la fine lenta del padre. “Family drama” direbbero gli amercani e della memoria di una dittatura visti dalla tenuta di casa nella QUIETUD a Buenos Aires ( da soap opera) tra rancori e gelosia c'è una forza vitale anche fisica tra le sorelle MONTEMAYOR. Arriverà un figlio dalla maggiore tornata in patria incinta e mamma ESMERALDA sarà presto vedova e nonna.

fz