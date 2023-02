INTORNO A NOI Fano: storie del sottosuolo AMARCHE.IT il sito sulla regione “Intorno a noi” ci propone in anteprima una “Fano sotterranea” davvero unica

Centro romano antico rinomato sin dai tempi dell'Impero la cittadina è il punto d'arrivo della Flaminia sull'Adriatico. L'ipogeo fanese è quindi un unicum nella Marche per le vestigia romane e medioevali perfettamente conservate e preservate come testimonianze dalla sovraintendenza e dalla regione. Il percorso per immagini guidato dagli amici di Amarche.it prende il via dalla Porta imperiale di Augusto, dall'arco verso il centro storico. Cammino segnato dalle storiche costruzioni che vanno dalla Basilica di Vitruvio all'Anfiteatro Romano. Nei pressi della zona archeologica interna si passa dalla superficie al sottosuolo. I sotterranei della Mediateca Montanari erano un foro romano e un mercato. Le rovine rinvenute sono di una antica casa patrizia nella piazza centrale. Gli archeologi sin dall'800 hanno svelato un livello inferiore rispetto originaria. Uno scrigno di bellezza diretto verso resti e reperti di anfiteatri e templi che facevano di Fano centro commerciale e religioso (Fors Fortuna da cui Fatum e Fano). Tragitto finale che porta in fondo al corso principale.

Clicca qui per il calendario degli eventi

