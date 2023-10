PRIMA FILM RSM FantaCommedia spaziale di Anderson con un cast stellare L'America vista dallo spazio nel film ASTEROID CITY di Wes Anderson con un cast stellare hollywoodiano in una storia surreale di Roman Coppola al CineTeatro Concordia di Borgo Maggiore

La cittadina (fittizia) in pieno deserto (texano come il regista Anderson ma in similatmosfere del Nevada, Arizona o California) anni 50, americanissima, dell'asteroide nasce dalla caduta del cielo sulla terra di un frammento stellate di un mondo spaziale “ai confini della realtà”. Succede tutto mentre si svolge una convention accademica dello JUNIOR STARGAZER per studiosi-studenti e famiglie. Irrompe un incontro ravvicinatissimo alquanto alieno che costringe tutti a una quarantena governativa. Dentro al film anche uno spettacolo dal titolo ASTEROID CITY in bianco e nero. Questioni astronomiche ben ancorate alle storie terresti più che umane dei protagonisti. Corsa agli armamenti, conquista dello spazio, e discriminazioni politiche del dopoguerra statunitense trasposti in una commedia 'spaziale' che sembra un cartoon. Ironia andersoniana color pastello di cartapesta con un cast stellare... Fantascienza e scienza convivono in tre atti teatrali nazional popolari, almeno per gli States di oggi, 'fantacommedia' “metacinematografica” che riverbera addirittura su TikTok.

