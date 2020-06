TEATRO ROMAGNA "FANTASTICO 2050": 50 anni clementini SANTARCANGELO FESTIVAL 2020, presentato il programma “FUTURO FANTASTICO” del 50°, primo di 3 atti, in scena dal 15 al 19 luglio

Spazio teatrale collettivo e sperimentale nato nel 1971 rimane, nonostante il covid e la crisi, l'appuntamento del mezzo secolo più innovativo (gestito dai MOTUS) e in sicurezza (grazie alla presenza dei comuni di Rimini e Santarcangelo con Poggio Torriana, San Mauro e Savignano) nato per la gente, in piazza [una delle denominazione era: Santarcangelo dei teatri e del teatro in piazza]. Anteprima alla Corte degli Agostiniani riminese, in replica NELLOSPAZIO del festival, L'ABISSO di Davide Enia, Premio UBU 2019 per scrittura e testo, imperniato su sbarchi e migranti. Una edizione FAR-OUT e PANDEMICA orchestrata sempre dai MOTUS ispirata a URANIA e ASIMOV come si può notare da titolo e manifesto. Edizione speciale sinergica tra web, radio e tv, con LEPIDA regionale in differita e USMARADIO sammarinese in diretta.

fz

Interviste con: ALICE PARMA Sindaco Santarcangelo, DANIELA NICOLÒ e ENRICO CASAGRANDE Direzione artistica, Festival e Motus



I più letti della settimana: