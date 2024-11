FILM PER RAGAZZI Fantasy: vince il colore viola IL MAGICO MONDO DI HAROLD un film per bambini da vedere con gli adulti nei pomeriggi per famiglie del weekend di San Marino Cinema al Concordia

Una doppia realtà in due diverse dimensione fatte da un ragazzino, un'alce, un porcospino e soprattutto un pastello viola che cambia colore alla vita. Un fantasy tratto da un celebre libro per ragazzi anni 50 scritto da Crockett Johnson. Johnson, Il mitico autore americano per l'infanzia, viene citato esplicitamente a fine film, quindi, occhio al Crockett di coda in citazione letteraria. Harold è Zachary Levi protagonista della storia con il suo pennarello viola creano quel che vogliono disegnando. C'è comunque un antagonista cattivo che giustifica lo scontro finale tra bene e male ma vince il color purple (viola).

