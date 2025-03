ANTEPRIMA RESTAURO Fantozzi forever and ever Villaggio Torna in sala per il 50° il primo FANTOZZI anni 70 restaurato dalla Cineteca di Bologna

Villaggio scrisse due libri comici di successo con uno stile unico (esattamente come al cinema) per Rizzoli, dal '71 al 1974: FANTOZZI e il SECONDO TRAGICO FRANTOZZI. Il film è del 1975 per la regia di un altro mito ironico della commedia-spettacolo italiani: Luciano Salce. Libri e pellicola ebbero un impatto enorme sospinti dall'arte del comico genovese già notissimo in tv per le sue 'maschere' che, oggi, sopravvivono all'attore stesso. Un eroe nazionale capace di vincere da perdente, a testa bassa, con la dignità dello sconfitto che ha cuore, sempre e comunque, pure nella sventura.

