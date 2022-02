Fare zapping a teatro: Accademia 56 inaugura a Serravalle "Occhi sul Teatro"

Ha aperto con “Zapping” la rassegna per adulti “Occhi sul teatro” della Sala Polivalente di Serravalle. Fare Zapping si può, anche a teatro. Ieri a Serravalle, per la rassegna “Occhi sul Teatro” il long form di improvvisazione teatrale ad alta interazione con il pubblico è stato portato in scena dall'Accademia 56, Fabio Ambrosini, Gianluca Budini, Alessandro Pellegrini, Lorenza Rossi e Lorenzo Garatti: un gruppo di attori professionisti e quattro storie di improvvisazione. Ed è stato il pubblico a deciderne titolo, quali storie promuovere e quali interrompere, alternandosi in un vero e proprio Zapping che è il titolo dello spettacolo ed il cavallo di battaglia dei professionisti del palcoscenico di Ancona.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: