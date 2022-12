FCP: l'antifestival libero e anticonformista

FestivalCinemaPorretta ancora 'Libero Cine' anticonformista da 50 anni. 8 intensi giorni di pellicole che tornano in sala nella città termale patria dell'antifestival emiliano. Fino a domenica al cinema Kursaal porrettano eventi speciali con gli autori, focus regionali e il concorso “Fuori dal Giro”, insieme allo storico Premio Elio Petri vincitore dell'Oscar nel 1971. Una vetrina per giovani autori vicino a Bologna, città dell'arte e del cinema nonché terra di poesia e gastronomia. come tutto il versante tosco-emiliano appenninico delle terme. Rassegne monografiche d'autore e “Uno sguardo altrove” sui grandi eventi. In questa terra di passaggio culturale che ha una storia secolare negli anni 60/70 furono possibili le anteprime sul Cinema Novo brasiliano e l'Underground statunitense. L'omaggio alla figura di Luciano Salce per il centenario della nascita caratterizza l'edizione con un focus sulle sue opere: Il federale, La voglia matta, La cuccagna (storia della commedia ironica italiana).