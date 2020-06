BOLOGNA DOCUFILM FEDE al FESTIVAL: “Faith” a Bologna coprodotto da Rai Cinema Seconda giornata per la versione mista, digitale con chiusura bolognese dal vivo, del 16° BIOGRAFILM FESTIVAL dopo l'apertura di ieri e l'anteprima di FAITH per la regia di Valentina Pedicini

L'INTERNATIONAL CELEBRATION OF LIVES è partito online ma da Bologna. Il BIOGRAFILM FESTIVAL si traduce suo malgrado in un evento culturale che cambia con le nuove tecnologie. Un segno di speranza per la sperimentazione artistica. Ci saranno sempre storie da raccontare con il mezzo audiovisivo su tutti i dispositivi per fare cinema - dicono gli organizzatori. Dal capoluogo emiliano, inizialmente online, un mercato e un settore nuovamente competitivi grazie alle nuove tecnologie. Proprio con FAITH di Valentina Pedicini coprodotto da RAI CINEMA la serata documentaristica in anteprima sul monastero italiano del Kung-Fu. Tra cristianesimo e discipline orientali una sorta di sincretismo cinematografico sui monaci guerrieri pronti alla guerra tra preghiere notturne e allenamento fisico. Un film in bianco e nero a dichiarare la lotta tra luce e oscurità nel nostro mondo contaminato... in 20 anni di pratica della piccola comunità isolata sulle colline “l'INQUIETUDINE POTENTE” partorita dai tristi giorni nostri anche in un docufilm.

fz

Intervista skype con la regista VALENTINA PEDICINI



