Federazione Balestrieri dalla Reggenza celebra triplice vittoria In udienza a Palazzo per i risultati ottenuti durante il 58esimo Campionato di Tiro con la Balestra all'italiana, tenuto a San Marino a fine luglio, durante le Giornate Medievali

Tre successi in tre giorni per la Federazione Balestrieri Sammarinesi: Campioni d'Italia a squadre; Gianluca Balducci è Re della Balestra 2025 e Lorenzo Voltan vittorioso nella Disfida del Tricorniolo. Li ricorda il Segretario alla Cultura, Teodoro Lonfernini, nel leggere dietro ad un risultato storico in ambito agonistico, la valenza di una disciplina che preserva identità e trasmette appartenenza. “Abbiamo testimoniato nuovamente il valore della Federazione Balestrieri e di quello che è la loro opera in termini di rievocazione di memoria – ricorda Lonfernini - di conservazione dei tradizioni, di tutela di una cultura che è molto viva nel nostro Paese e fa parte del suo tessuto”.

Rigore storico e passione ad animare i Balesterieri (presenti a Palazzo il Direttivo e una delegazione della Federazione) “nell'impegno a mantenere viva una storia secolare – dice il Presidente della Federazione Edoardo Chiaruzzi – promuovendo bellezza e storia della Repubblica”. “Per noi è stato un grandissimo onore essere ricevuti in udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti a testimonianza del nostro impegno, della nostra dedizione ai valori di questa Repubblica. Per noi è un onore rappresentarli in giro nel mondo e cerchiamo sempre di portare alta la bandiera della Repubblica di San Marino”.

Proprio i Capitani Reggenti, Denise Brozetti e Italo Righi, ricordano le tante occasioni istituzionali vissute insieme – dal National Day ad Expo di Osaka, al Palio dell'Amicizia di Arbe - nel promuovere amicizia e fratellanza, nel portare al mondo un patrimonio culturale, civico e umano che profondamente ci appartiene”, laddove - dicono - “essere Balestriere significa prendere coscienza dell'amore per le tradizioni e rispetto per le istituzioni”.

Commozione e fierezza mostrando ai Capi di Stato i simboli della maestria del tiratore e della tradizione balestriera. “Essere balestriere e rappresentare la Repubblica è per me motivo di orgoglio e vincere il collare di Re della Balestra – dice Gianluca Balducci - è il massimo che un balestriere possa raggiungere. Rimarrà in eterno, dentro di me, la mia famiglia e tutti quelli che mi amano”.

Nel video, le interviste al Segretario alla Cultura, Teodoro Lonfernini; al Presidente della Federazione Balestrieri Sammarinesi, Edoardo Chiaruzzi e a Gianluca Balducci, Re della Balestra 2025



