Federazione balestrieri e Segreteria Cultura: accordo di collaborazione per tre anni

Lo scopo è valorizzare la tradizione della balestra sammarinese e il relativo museo, facendoli conoscere il più possibile, sul Titano e fuori dai confini. Per questo il segretario alla Cultura Andrea Belluzzi e il presidente della Federazione sammarinese Balestrieri Stefano Ugolini hanno siglato un accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica della durata di tre anni. Già da tempo i due enti lavorano assieme, ma ora la sinergia viene rilanciata con una veste più istituzionale. 68 anni di attività per la Federazione balestrieri, con tanti obiettivi raggiunti, come la creazione della Federazione europea degli sbandieratori, nata a San Marino, e diversi progetti culturali: "Ad esempio - racconta Ugolini - un progetto fotografico che racconta la Federazione.

Siamo poi al lavoro su un romanzo che presenteremo in autunno". Tanti i progetti in cantiere: la valorizzazione e messa a sistema del Museo dei Balestrieri, con mostre e scambi con il Museo delle Armi antiche, pubblicazioni, l'ambizione di creare una Federazione europea dei Balestrieri con epicentro a San Marino e il coinvolgimento dei giovani, sempre più presenti tra i tesserati. "Gettiamo le basi per tante iniziative - spiega Belluzzi -. Vogliamo dare anche un respiro europeo. Saremo al fianco della Federazione in tutte le sue progettualità".

Nel video le interviste a Stefano Ugolini (presidente Federazione Balestrieri Sammarinesi) e Andrea Belluzzi (segretario alla Cultura)

