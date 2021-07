AGOSTO RIMINI Federico suona per il nostro IO Federico Mecozzi abbraccia il Meeting 2021da Piazza Tre Martiri a Rimini un tributo al “Coraggio di dire IO” in musica domenica 22 agosto per il “Risveglio” delle coscienze

FEDERICO MECOZZI Un giovane compositore verucchiese ma di lungo corso, ormai, dopo le esperienze in giro per il mondo con il maestro Ludovico Einaudi, Sanremo, le musiche da Oscar, il suo primo disco “Awakening”, le sonorità per il risveglio dell'IO a RiminiMeeting.

Intervista con Federico Mecozzi, Violinista e arrangiatore

