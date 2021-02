FEDUX: "Palcoscenico" a palazzo

Luoghi storici d'arte e bellezza per la serie di docu-film ambientati nei gioielli architettonici della provincia di Pesaro e Urbino. Liuto e bel canto alla corte del duca in collaborazione con AMAT ( marchigiani per le attività teatrali) per noi si aprono le porte del palazzo-reggia ("il più bello che in Italia si ritrovi” - scrive Baldassar Castiglione - nel 1500) della città d'arte (“in forma di palazzo”) più bella della regione. Capitale del Rinascimento italiano nella “Alta Marca” di Federico il Duca (Fedux) con la facciata fiabesca dei torricini o nei cortili dei giardini di Luciano Laurana.





Francesco di Giorgio Martini per la logistica architettonica della dimora ducale. Famoso lo studiolo quasi intatto del 400. Manufatto tutto intarsiato in legni prospettici che simulano oggetti. Armi, musica e scienza, le arti del sovrano con gli inseparabili libri. Lui in mezzo agli illustri esempi di virtù: “il signore della guerra amante delle muse”, FEDUX.

