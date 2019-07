"FELICITÀ in Ambasciata: la rassegna filmica continua

VALERIO MASTANDREA è il protagonista ENRICO GIUSTI ma c'è anche GIUSEPPE BATTISTON a movimentare la scena e i dialoghi con ironia veneta... La materia sta nei FALLIMENTI economici e della vita dei figli di papà inetti e incapaci o semplicemente impreparati a gestire patrimoni di famiglia. La PARODIA sta invece nel destini incrociati di chi compra e chi vende con in mezzo il curatore fallimentare che se ne approfitta... Come visssuto di ognuno l'INCONTRO imprevisto e le CIRCOSTANZE reali trasformano la PERSONA da dentro: Giusti-Mastandrea trova sulla sua strada (professionale e umana) due giovanissimi fratelli /(ricchi) orfani causa un incidente e invece di 'liquidarli...' si fa prendere a tal punto da salvare se stesso cambiando tutto... per essere FELICE.

fz