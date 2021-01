ANNIVERSARIO FELLINIANO Fellas 100+1: il compleanno del regista Si chiama “FELLINI CALLS” la 3 giorni online che Rimini dedica al 101esimo anno dalla nascita di Federico Fellini in streaming anche lo spettacolo di danza “Felliniana” e da oggi FELLINI MAG sito, social e blog, di “Villa Fellini”

Il 20 gennaio 1920 nasceva a Marina Centro (zona Dardanelli) il regista romagnolo più noto al mondo, che ha cambiato il cinema e messo sottosopra la sua città, anche ora (a cominicare da AMARCORD). E così fece con la Capitale eterna, sua residenza elettiva, fissandola nel suo film ROMA. Da liceale disegnava già col lapis faceva i ritratti (soprattutto le caricature), a tutti - diceva Titta il “Grosso”- che lo amava come un'ombra e non si staccava mai da lui.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Dopo il '39 e fino al '43 in tempi non facili incontra il Marc'Aurelio, il cinema, la radio e Giulietta Masina sua moglie, che non lascerà più. Fabrizi e Rossellini in pieno Neorealismo, Tullio Pinelli e Germi-Lattuada fino all'avanspettacolo, sono gli uomini del dopoguerra (“Luci del varietà” e del 1950). Dal '52 in poi arriva Sordi tra Sceicco e Vitelloni attraverso LA STRADA con la Masina arriva L'Oscar seguito dalle Notti di Cabiria: LA DOLCE VITA e 8 e 1/2 sono storia compresi i 5 Oscar, nel 1993 (anno della morte), ultimo riconoscimento planetario alla carriera.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



La nipote Francesca Fabbri Fellini con il fotografo Graziano Villa, proprio oggi, hanno messo tutto questo in un magazine (FELLINI MAG) guardando a creativi e giovani perchè tutto possano immaginare... Il Fellas (come lo chiamava Titta Benzi) è l'unico artista che ha tentato di toglierci “tutto quello che di morto ci portiamo dentro” perchè per vivere ci vuole tempo, troppo tempo, e lui ce ne ha tolto un po'.

fz



I più letti della settimana: