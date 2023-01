COMPLEANNI FAMOSI 'Fellas' 103 per Zavoli 100 Federico Fellini compie 103 anni: il 2023 è anche l'anniversario del ½ secolo di Amarcord mentre il 31 ottobre ricorrono i 30 anni della morte del regista riminese

Buon compleanno Fellas! Auguri nell'anno del centenario della nascita di Sergio Zavoli, il 21 settembre: buon anniversario a tutt'e due. Un cordone ombelicale li lega da tutta una vita e dopo la morte (riposano vicini a camposanto di Rimini: passando ne senti la presenza sotto la Vela) sempre con quella tenerezza che li contraddistingue nel cinema (il più grande al mondo) e nel fare giornalismo (in Rai dalla radio alla storia della cultura) malinconicamente soprattutto adesso. Federico e Sergio avevano un segreto in comune rispetto agli altri, sognavano a colori. La seconda cosa che li accomunava, sopratutto quando c'erano Tonino Guerra o Titta Benzi magari a tavola, era la complice ironia (seri e composti si prendevano in giro in mezzo a tutti, che alla fine non sapevi se era tutta una balla o una verità scartata dolcemente da una bugia). Zavoli diceva di Fellini che AMARCORD tutto inventato era così vero e reale nella ricostruzione da essere un modello per qualsiasi inchiesta televisiva seppur creativa (un modello alto di pensiero), e aveva ragione.

