RIMINI FELLINIANA "Fellinerie": il tour del Centenario Un nostro personalissimo viaggio nella mostra riminese su FELLINI accompagnati da ANNA VILLARI curatrice del progetto artistico e multimediale, che a metà marzo diverrà esposizione itinerante nel mondo nell'attesa del Museo per il 2020

Italia paese della DOLCE VITA, di AMARCORD e di 8 e ½ grazie allo sguardo unico di FELLINI ripetibile all'infinito nelle sue opere cinematografiche. Rappresentare la storia di un secolo incredibile come il 900 lo si può fare soltanto inventando un futuro possibile che è ancora il nostro presente. Linguaggio artistico e creativo IMMORTALI realizzati da un GENIO IMMORTALE che si merita un museo non museo (rappresentazione in divenire da giustapporre al paesaggio urbano, testimoniando il passato a chi verrà) nella sua città aperta tra CASTELLO, TEATRO e CINEMA, riminesi. FELLINI dov'è!? si chiedevano tutti, prima, arrivando in centro, ma dove sta: adesso c'è. È dappertutto come le manine dopo il nebbione che volavano, su e giù, in alto “girol-lavano, girol-la-no...” a primavera.

fz

Intervista con ANNA VILLARI Curatrice Mostra FELLINI 100

