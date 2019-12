"FELLINI 100" riminese vista da MOGOL

Intervista con MOGOL Paroliere e testimonial SIAE

“TUTTO SI IMMAGINA” (diceva Fellini) è il sottotesto della grande mostra. 100 anni fa, il 20 gennaio 1920, nasceva il GENIO IMMORTALE. La mostra itinerante inaugurata a Caste Sismondo (futuro Museo Internazionale Federico Fellini) da sindaco, amici e famigliari, ha aperto a una lunga teoria di cittadini e ospiti che, come nell'incompiuto viaggio di MASTORNA, hanno iniziato un'avventura senza tempo lungo tutto il 2020. Storia, racconti e aneddoti, museo in divenire. Il FONDO NINO ROTA -tra gli altri anche la FONDAZIONE TONINO GUERRA- espone per la prima volta al pubblico taccuini e appunti originali sulle partiture nate dalle suggestioni musicali del FELLAS, scaturite da sogni e visioni del regista riminese più famoso al mondo.

