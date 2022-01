COMPLEANNO FELLINIANO Fellini 102: "scarabocchi" televisivi sammarinesi “Tutto Fellini”: il regista compie 102 anni e per il compleanno Rimini lo celebra nel mondo con il suo polo museale diffuso, film restaurati al “Cinemino” e mostre, tra Fulgor e Castel Sismondo

Un tour da sogno dalla città di Federico Fellini un percorso scenografico che investe il cinema mondiale con i capolavori del regista riminese da La Strada a 81/2 dopo La Dolce Vita per Amarcord: la storia della 7^ Arte passa di qui, in questi lunghi giorni, per toccare gli occhi del mondo. In ogni dove si dice: “ felliniano”, “paparazzi”, in tutti i vocabolari stranieri i neologismi cinematografici italiani servono a ricordare “il Fellas” - come lo chiamavano i compagni di liceo. Un viaggio sorprendente lungo un giorno, FELLINI tutto l'anno (e sono 102!) per sempre, con la moglie, indimenticabile attrice, Giulietta Masina. Tanti piccoli “scarabocchi” televisivi che anche San Marino dedica a Fellini nel ricordo dei tanti schizzi, appunti e disegnacci sui tovaglioli (canovacci dei film), lasciati sopra i tavoli delle trattorie di Roma e Rimini, subito rubati da amici e ospiti. L'hanno chiamata “FELLINI OPEN 102”, è un'altra “fellineria” romagnola ma in inglese, che il maestro ben conosceva ma fingeva di non parlare... per capirne di più.

