FELLINI mai visto: in sala l'inedito

Fellini degli spiriti

Promosso in anteprima mondiale dalla Cineteca di Bologna ad agosto in Piazza Maggiore potremo vederlo tutti grazie alle sale del circondario che distribuiscono “il mondo non visto” del maestro romagnolo in un docu-film prodotto e distribuito con il contributo della RAI sugli straordinari materiali filmati inediti di RAI TECHE e ISTITUTO LUCE. “Intimo, nuovo e vicino a tutti noi” - scrive Gian Luca Farinelli direttore della Cineteca bolognese. Sono oltre 20 i distributori internazionali di altrettanti paesi di tutti i continenti interessati a rilanciare la storia del cinema italiano nel mondo. Per il Centenario felliniano Anselma Dell'Olio ha lavorato sull'amore e la passione per la vita di Fellini. Mistero, esoterismo e poteri della mente: altri viaggi e 'illuminazioni' dell'autore del LIBRO DEI SOGNI. Ching e tarocchi imbevuti del rapporto con Gustavo Rol, conosciuto durante GIULIETTA DEGLI SPIRITI, ha spostato Fellini verso altre dimensioni oniriche. Tante le testimonianze di artisti e amici che conoscevano la curiosità infinita del cineasta riminese.

fz