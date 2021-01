Fellini: Rimini celebra il 101 anniversario dalla nascita del maestro

Inizialmente pensato come evento di chiusura delle celebrazioni per il centenario della nascita di Federico Fellini, debutta invece gratuitamente in prima assoluta il 20 gennaio "'Felliniana-Omaggio a Fellini", produzione della Compagnia Artemis Danza, on line dal Teatro Galli proprio nel giorno del 101/o anniversario della nascita del Maestro. Nuovo appuntamento della stagione virtuale di Ater Fondazione, la coreografia firmata da Monica Casadei rievoca l'universo felliniano e i suoi film più celebri.