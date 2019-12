FELLINI100: un genio in mostra a casa

Inaugurata “Fellini 100. Genio immortale” La mostra multimediale di Castel Sismondo sul regista riminese ideata da Studio Azzuro a cura di Bertozzi-Villari con carte inedite di Tonino Guerra Il 2020 è il centenario felliniano e il 2021 anche il centesimo della nascita di Tonino Guerra: 2 personalità inscindibili a partire dalla sceneggiatura di Amarcord.

Così è stato per l'itinerario della mostra di Castel Sismondo in cui il poeta è presentissimo in lettere, scene e note originali. Nel tardo pomeriggio inaugurazione ufficiale riminese davanti alle autorità locali, famigliari, amici e personaggi della cultura e dell'arte.

Il percorso museale è fatto di 3 sezioni: dalla parte storica e rievocativa (anni 20-30 e anni 80) attraverso i ricordi dei compagni di viaggio del regista per finire nel progetto permanente del museo. Dopo la presentazione di novembre alla Casa del Cinema di Roma la mostra diverrà, durante il nuovo anno, evento culturale itinerante da Palazzo Venezia andrà anche all'estero. L'esposizione è la prima tappa di un percorso visionario sull'eredità di Fellini che culminerà nel MUSEO INTERNAZIONALE in continuo divenire, secondo il progetto del Sindaco Andrea Gnassi.

fz

Interviste con ANNA VILLARI Curatrice mostra Castel Sismondo e con FRANCESCA FABBRI FELLINI Giornalista e nipote del regista