Felliniana: Fellini tutto l'anno

Retrospettive e proiezioni singole in tutto il mondo, FELLINIANA, porta l'immaginario del maestro in musei e gallerie, da Los Angeles a New York, Europa e Asia. Un patrimonio immateriale dell'umanità fruibile da tutti grazie al lavoro certosino di questi anni dell'Istituto Luce-Cinecittà e Cineteca bolognese. Una sorta di percorso espositivo allargato che permette al pubblico di visitare anche l'itinerario romano dell'anno felliniano a partire da “CINECITTÀ SI MOSTRA”. Dal 24 febbraio arriverà da Bologna LA DOLCE VITA in copia restaurata sui paparazzi e il cambiamento epocale fine anni 50 visto da Via Veneto, sui media e i fantasmi dell'immagine, attualissimi ancora oggi. Il 2 marzo, 8 e ½, in sala emiliano-romagnola sulla creatività del cinema nella vita con la storia di GUIDO, che è quella di tutti. Chiude la distribuzione bolognese AMARCORD, pellicola storica che ha segnato indelebilmente il cinematografo moderno, in copia rigenerata e recuperata già da alcuni anni. Il progetto generale prevede l'intero recupero dell'opera felliniana custodita in Cineteca Nazionale.

