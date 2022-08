BOLOGNA CULTURA Femminicidio al cinema francese Anteprima bolognese all'Arena Puccini LA NOTTE DEL 12 di Dominik Moll presentato a Cannes 2022 il film sul femminicidio raccontato al maschile dai poliziotti di Grenoble

C’è un caso di omicidio da risolvere ma per l’investigatore Yohan l’assassinio di Clara diventa un problema ossessivo. Quel caso lo perseguita, lo ferisce più degli altri, senza che lui ne sappia il motivo. È accaduto dopo una festa fra amici. Arma del delitto: accendino e liquido infiammabile. Le indagini sono state scrupolose, ma il colpevole non si trova. Marie Sauvion, critica cinematografica di Telerama pone la questione del femminicidio in un mondo che naviga da sempre al maschile. Due poliziotti non trovano l'assassino. Impossibile identificare il colpevole della morte di una giovane. L'ossessione invade il quotidiano dei due “flic” che sono maschi a indagare su altri uomini generalmente responsabili di violenze contro l'altro sesso quasi sempre femminile. LA NOTTE DEL 12 racconta delle oltre 800 indagini annuali per omicidio della polizia giudiziaria, molte irrisolte. Ipotesi, indizi e trame, intercettazioni che girano intorno alle donne (amiche uscite insieme spaventate e addirittura bruciate vive): 3 anni di indagini e interrogatori che evidenziano nel privato il maschilismo diffuso dell'atteggiamento pubblico.

