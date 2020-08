Femminismo non autoritario in teatro a Forlì

Intervento e commento di LEA MELANDRI Femminista del Movimento non autoritario

Il Teatro e l'ex Filanda Maiani di Forlì sono un tutt'uno, scenario adatto, per la 27^ edizione della rassegna teatrale curata da MASQUE su pratiche creative e politiche che liberino ambiente e società. Lo spettacolo della compagnia bolognese ATELIERSI va in questa direzione trattando il FEMMINISMO e il MOVIEMNTO NON AUTORITARIO con l'azione divulgativa di fine 900 di LEA MELANDRI oggi presidente della Libera Università della Donne di Milano. Si parla della rubrica di corrispondenze (che lei continua a chiamare inquietudini) sul rotocalco “RAGAZZA IN” anni 80/90 poi continuata su altre testate della sinistra storica (Noi donne e L'Unità). In scena Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi recitano sulla rotativa che tira immagini del secolo scorso dei DURAN DURAN, di GODARD con i consigli dell'endocrinologo e i tarocchi oltre alle rubriche femminili, che parlano del successo di Meryl Streep in una società in frenetica trasformazione: nasce il primo network tra sessi diversi e complementari che dialogano.

