RASSEGNA FORLIVESE Femminismo non autoritario in teatro a Forlì Il festival CRISALIDE sulle “Pratiche sociali di liberazione” ricomincia dal femminismo al teatro Félix Guattarì di Forlì stasera alle 21 con “LA MAPPA DEL CUORE DI LEA MELANDRI” di Ateliersi

Il Teatro e l'ex Filanda Maiani di Forlì sono un tutt'uno, scenario adatto, per la 27^ edizione della rassegna teatrale curata da MASQUE su pratiche creative e politiche che liberino ambiente e società. Lo spettacolo della compagnia bolognese ATELIERSI va in questa direzione trattando il FEMMINISMO e il MOVIEMNTO NON AUTORITARIO con l'azione divulgativa di fine 900 di LEA MELANDRI oggi presidente della Libera Università della Donne di Milano. Si parla della rubrica di corrispondenze (che lei continua a chiamare inquietudini) sul rotocalco “RAGAZZA IN” anni 80/90 poi continuata su altre testate della sinistra storica (Noi donne e L'Unità). In scena Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi recitano sulla rotativa che tira immagini del secolo scorso dei DURAN DURAN, di GODARD con i consigli dell'endocrinologo e i tarocchi oltre alle rubriche femminili, che parlano del successo di Meryl Streep in una società in frenetica trasformazione: nasce il primo network tra sessi diversi e complementari che dialogano.

Intervento e commento di LEA MELANDRI Femminista del Movimento non autoritario



