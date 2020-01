Fenomeno ME contro TE dal web sorpassa anche ZALONE al cine

La coppia multimediale, partita da virtuale e demenziale facendo e postando storie con “un botto” di fan tra i 4 e 10 anni (milioni di follower), oggi, “spacca” al cinema nel film ME CONTRO TE protagonisti Luigi Scalagna e Sofia Scalia dalla Sicilia, youtuber cinematografici... Siccome ai bambini piacciono le schifezze e le porcherie (dolcetti, patatine corn e cioccolatine colorate) “a bestia” oltre a pasticciare con bibite e SLIME appiccicosi (dentifricio e creme varie in bagno e cucina) significa che i piccoli hanno subito il contagio dalla pazza coppia web da tv, tablet e smartphone, sottratti a genitori e fratelloni. Ecco spiegato il fenomeno da multisala che costringe anche ZALONE a cedere sale su sale ai teenager con famiglie al seguito. Canzoncine fuori di testa e giochi social come il “siringone del dottorone” tra i video più cliccati del mese. LUI e LEI e i relativi cagnolini KIRA e RAY cantano a 4 voci... Loro sono VLOGGER, cioè blogger che realizzano videostorie, hanno raggiunto sul loro sito 2 mlrd (dico miliardi!) di visualizzazioni e non solo italiane. Sono i FERRAGNEZ dei piccolini divenuti famosi nel 2014 per aver postato dalle rispettive cameretta dichiarazioni d'amore. La Warner ha deciso la distribuzione di “ME CONTRO TE: LA VENDETTA DEL SIGNOR S.” di Gianluca Leuzzi per fare del web il cine(soldone) alla faccia di Netflix...

