EVENTI FERRARESI Ferrara Film Festival con Unicef: "Caro Bimbo" ti scrivo Proiezione e ospiti al Cinepark nella prima sui giovani brasiliani delle favelas con il docu-film DEAR CHILD di Luca Ammendola

Impegno e denuncia non senza speranza, il Festival Internazionale di Ferrara porta all'attenzione della critica e del pubblico, droga e criminalità nelle favelas di Rio de Janeiro. DEAR CHILD è la storia di un gruppo di adolescenti brasiliani che cerca redenzione e riscatto sociale con l'aiuto di un missionario e un insegnante di cinema. Un giornalista scrive al figlio che nascerà durante un suo viaggio in America latina l'esperienza nelle baraccopoli di Rio con un sacerdote che sa far sognare e sorridere i suoi ragazzi. Dopo violenza e droga i giovani ricominciano a giocare a calcio, a cacciare le lucertole, e raccontare storie. Un assistente sociale insegna loro a fare un film. Scrivere, girare e montare il loro quotidiano riscoprendo un padre, una mamma e degli amici. Renato Chiesa è il prete settantenne in campo per loro da oltre 40 anni. Nella periferica Baixada Fluminense a nord della città c'è la “Casa do menor”. Sul territorio 60 mila omicidi annui di giovani poveri e di colore nelle baraccopoli dove gli squadroni della morte giustiziano i bambini che sbagliano... Insomma un film sull'amore: “CARO BAMBINO”, ti scrivo.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: