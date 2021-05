EVENTI FE Ferrara Film Festival di nuovo dal vivo con Unicef Il Festival ferrarese è il primo a tornare "live" con il pubblico al Cinepark per una settimana la sesta edizione celebra insieme al partner UNICEF i 30 anni della Convenzione sui bambini in Italia

Ferrara si tinge di blu con l'UNICEF anche nei centri commerciale cartelloni e manifesti per il ritorno dell'FFF (il festival delle 3F e dei Dragoni d'Oro tra città, corti e lungometraggi abbinati in e fuori concorso, festa della 7^Arte con 33 titoli in competizione e 3 anteprime per il solo pubblico) l'apertura è tutta sul tempo del covid. La rassegna comincia con la fantascienza pandemica in SONGBIRD di Adam Mason prodotto da Michael Bay ambientato a Los Angeles nel futuro prossimo venturo, il 2024, la nuova epidemia ha un nome: COVID-23 che continua a mutare. Quarantene e campi di lockdown nelle Q-Zones per gli infetti mentre per i sopravvissuti legge marziale e vigilantes. Il cortometraggio di Alessandro Haber continua ironicamente la serata sul tempo del virus con 27 MARZO 2020. Un uomo chiuso in un appartamento prova a combattere la solitudine e la clausura forzata tra cibi, vini e telefonate proibite, tenta di sopravvivere al vuoto esistenziale e al nulla 'corporale'...

