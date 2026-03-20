MUSICA REGIONE Ferrara in Jazz: sassofoni d'autore IRNIGER TRIO del sassofonista tenore e compositore svizzero insieme al sax alto Van Gelder al TORRIONE ferrarese

Gran voce del jazz contemporaneo europeo CHRISTOPH IRNIGER è il sassofonista svizzero più impegnato in progetti musicali quali PILGRIM (quartetto) e TRIO, appunto. Dal vivo e in studio ospita altri sassofonisti del calibro di Ben Van Gelder: un altista olandese in tour italiano al Torrione di “Ferrara in jazz”. Gioco serrato di contrappunti tonore/alto sostenuti dalla ritmiche del contrabbassista Raffaele Bossard e del batterista Ziv Ravitz. Un'amalgama elegante di suoni collettivi che non disdegnano l'improvvisazione jazz: arte pura. IRNIGER&VAN GELDER sono uno spettacolo espressivo e tecnico che solo la città di Ferrara con la sua tradizione musicale poteva regalare in regione. Ridefiniscono il cuore dell'ascolto. Spirito d'avanguardia che non guasta e all'orecchio va oltre il genere jazz. La riprova? L'arrangiamento incontra l'improvvisazione creando orchestrazione.



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