EVENTI MUSICALI EMILIA Ferrara Jazz Club nel torrione UNESCO Jazz al Torrione San Giovanni sede del Club Ferrarese, continua la rassegna musicale internazionale patrocinata da Regione e Ministero della Cultura, suonano le star newyorchesi, già Snakeoil, TIM BARNE and MATT MITCHELL Duo

FERRARA IN JAZZ (nel Torrione delle antiche mura UNESCO già set cinematografico), avanguardia italiana dei diversi stili jazzistici, porta per la prima volta nel ferrarese due giganti del sassofono e pianoforte partiti dal mitico a-solo per piano “Forage” di Mitchell su spartito di Berne per sax poi giunti a una collaborazione discografica intensa. Il duo nasce in una Band d'avanguardia come “Snakeoil” fondata da Tim per diventare con Matt icone della scena di New York City. L'album che i due caposcuola strumentisti americani portano in Emilia è l'ultimissimo “SPIDERS” tra musica da camera (jazz classico) e intima conversazione (improvvisazione). Impostazione jazz quarantennale originalissima che ha una potente “impronta idiomatica”: 'barne-mitch'...

