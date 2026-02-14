EMILIA ROMAGNA EVENTI Ferrara: la "Mascherade" reale del Carnevale estense “LE CARNEVAL, mascherade royale” in prima mondiale al Comunale di Ferrara in cartellone per Opera Streaming dopo 350 anni torna lo spettacolo del Re Sole di Giovanni Battista Lulli su libretto di Quinault

Il magnifico Barocco francese in veste scenica contemporanea nello splendore della città estense crocevia della grande musica europea. Ricostruzione storica carnevalesca in un viaggio visionario da un'idea di Marcello Corvino per la regia di Emiliano Pellissari. LE CARNEVAL è un'opera del 1675 del fiorentino Giovan Battista Lulli messa in scena per la prima volta in Francia. Impianto scenico e musicale squisitamente barocchi su libretto di Philippe Quinault celebrati anche oggi dalla messinscena a cura di Ticci-Sardelli in prima mondiale estense. Danze e balletti di corte del NOGRAVITY THEATRE tra Commedia dell'Arte ed esotismi di Luigi XIV a celebrare il Carnevale con l'orchestra vivaldiana MODO ANTIQUO.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: