'Ferrinis Crockett': trap e 'western' pop forlivesi

Maicol e Mattia Ferrini hanno 20 anni. Sono fratelli forlivesi in musica uniti dalla passione per il cinema americano. 2 cowboy anche un po' banditi e “Signor tenente: quando si spara si! Spara, non si parla no!” con tanti amici intorno pronti a girare e cantare in scuderia Foschi, set e location, tutto a Meldola. DAVY CROCKETT brano trap pienamente pop (“ma la tua lady vuole me non un mezzo uomo...”) segue il cliccatissimo e scaricatissimo BALLA CON LA LUNA per 180 mila visualizzazioni e 350 mila ascolti. L'eroe è uno scuot, cacciatore, avventuroso che molla tutto per andare in Texas. Libertà e consapevolezza, messaggio per i coetanei. I Ferrinis continuano senza paura come Crockett per loro il terzo step andrà oltre... come Davy sono pronti a risalire in sella cantando per noi.

fz