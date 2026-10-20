Festa del Cinema, arrivano i film su Pino Daniele e il documentario su Jovanotti

Alla Festa del Cinema sempre forte il connubio tra settima arte e musica: presentati il film su Pino Daniele e il documentario su Jovanotti. Applausi a scena aperta a regista e cast alla prima di “Je so' pazzo”, il primo biopic dedicato al grande cantautore napoletano. Non è l'unica opera legata al mondo della musica presentata in questi giorni: c'è anche “Lorenzo, l’incredibile avventura di Jovanotti” dedicata alla vita del cantante, dagli esordi in radio fino ai concerti oceanici. Javier Bardem, star sul red carpet alla Festa del Cinema, che ha presentato il suo film “El ser querido”, storia di un regista premio Oscar alle prese con un difficile rapporto padre-figlia, che ha ricevuto il premio alla carriera dalle mani del regista Paolo Sorrentino. Ricercatissimo dai giornalisti, Bardem ha parlato del suo amore per Roma e per il cinema italiano, citando “Otto e mezzo” di Fellini, ma ha sottolineato anche l'importanza di non abbandonare la propria responsabilità di cittadini, per scongiurare il rischio che vadano al potere personaggi “contro i diritti umani”, ha detto. “Quando rinunciamo come cittadini – sono state le sue parole – arrivano Mussolini, Franco, Hitler, Netanyahu”.

Nel video l'intervista a Jovanotti, cantante







