#ROFF19 Festa del Cinema di Roma, in apertura il film su Berlinguer, interpretato da Elio Germano Premi alla carriera a Viggo Mortensen e Johnny Depp. Evento di preapertura "Megalopolis" di Francis Ford Coppola

A Roma presentata la 19esima edizione della Festa del Cinema, in programma dal 16 al 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La Festa del Cinema di Roma ha superato bene la maggiore età lanciando Paola Cortellesi e il suo “C'è ancora domani”, presentato in anteprima proprio alla Festa 2023, per divenire poi il maggior successo del cinema italiano degli ultimi anni. Dopo la dedica ad Anna Magnani, nel 2024, anno del centenario dalla nascita, è un'altra icona del cinema italiano a dare il benvenuto nelle locandine, Marcello Mastroianni. La figlia Chiara, che ha vestito i panni del padre in un film a lui dedicato, sarà alla Festa il 21 ottobre. Così Salvatore Nastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma, mentre Paola Malanga, direttrice artistica, ha svelato i 18 film in concorso, da 29 Paesi diversi, con 4 italiani e 8 anteprime mondiali.

C'è l'evento di preapertura, il 14 ottobre, a Cinecittà, col maestro Francis Ford Coppola e la sua ultima opera, “Megalopolis”. I premi alla carriera vanno a due vecchi amici della Festa, entrambi alla seconda prova da regista, Viggo Mortensen che presenterà “The dead don't hurt”, e Johnny Depp con “Modì”, non un biopic, ma 72 ore della vita di Amedeo Modigliani, interpretato da Riccardo Scamarcio. In concorso, ad aprire la Festa, l'atteso “Berlinguer, la grande ambizione”, di Andrea Segre, con Elio Germano nei panni del politico italiano. Da segnalare, nella sezione “Grand public”, l'esordio alla regia di Luca Zingaretti, “La casa degli sguardi”, e “Conclave”, co-produzione Stati Uniti e Regno Unito, thriller inquietante e spiazzante ambientato in Vaticano, con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow e Sergio Castellitto; breve ruolo-chiave per Isabella Rossellini.

Nel video l'intervento di Salvatore Nastasi, presidente Fondazione Cinema per Roma

