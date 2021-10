Festa del Cinema di Roma, Jessica Chastain prima diva a regalare emozioni da Oscar

Tanti controlli per accedere all'Auditorium, Green Pass obbligatorio anche qui, così come le mascherine ovunque. Anche la Festa del Cinema prova dunque a ripartire, ci dice colui che la Festa l'ha tenuta a battesimo, 16 anni fa. Perché i teatri sono pieni, assicura, mentre le sale fanno fatica a riprendersi. Si inaugura con un film che ci riporta agli anni 70 e 80, quando la Tv fece la fortuna dei telepredicatori, “The eyes of Tammy Faye”, una storia vera mirabilmente interpretata da Jessica Chastain, nei panni dell'eccentrica Tammy Faye, mentre il marito Jim Bakker è Andrew Garfield. Tonino Pinto non ha dubbi su di lei. “Credo che Tammy credesse davvero in ciò che faceva e in Dio”, ha detto Chastain, capelli rosso fuoco e abito blu elettrico, accompagnata da Vincent D'Onofrio che nel film è il reverendo Falwell: ha aggiunto di aver lavorato su più set contemporaneamente all'epoca, ma la sua interpretazione non ne ha risentito. Un ruolo che certo ricorderemo a lungo.

Nel video l'intervista a Tonino Pinto, critico cinematografico Tg1