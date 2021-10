#ROMAFF16 Festa del Cinema di Roma, premi alla carriera a Quentin Tarantino e Tim Burton Dal 14 al 24 ottobre all'Auditorium: 22 donne registe, 35 prime mondiali. Grande attesa per "Belfast" e "Eternals"

Dal 14 al 24 ottobre torna la Festa del Cinema a Roma: nella capitale arriveranno Quentin Tarantino e Tim Burton per i premi alla carriera. Il volto di Uma Thurman, simbolo di donna forte, temeraria e coraggiosa, nonché musa ispiratrice di uno dei registi più acclamati del nostro tempo, è l'immagine scelta per il manifesto di quest'anno alla Festa del Cinema, che si richiama anche ai premi alla carriera di questa 16esima edizione, come spiega il direttore artistico Antonio Monda.

[Banner_Google_ADS]



22 le registe donne quest'anno, per una festa molto al femminile e molto internazionale, ha proseguito Monda, con 35 prime mondiali, 8 prime internazionali, 5 prime europee e 8 prime italiane: tra queste L'Arminuta di Giuseppe Bonito, le ultime opere di Pif e Zerocalcare, ma anche film che agli Oscar diranno la loro, promette Monda, come Belfast di Kenneth Branagh e Eternals, con Angelina Jolie. E ancora documentari, l'omaggio a Monica Vitti e a Gigi Proietti, l'amicizia tra Fellini e Simenon e le serie tv, tra cui l'ultima di Carlo Verdone, “Vita da Carlo”.

Nel video l'intervento di Antonio Monda, direttore artistico Festa del Cinema di Roma

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: