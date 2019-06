Festa della musica: concerto all'Ambasciata con Marco Albonetti

Torna la “Festa della Musica”, mercoledì 26 giugno alle ore 21.00: nel giardino dell’Ambasciata d’Italia a San Marino si terrà un concerto del “SaxArt Ensemble” del Maestro Marco Albonetti, dal 1998 direttore artistico e docente del “Faenza International Saxophone Festival”, un programma di studi, conferenze, seminari, esposizioni e concerti che attrae studenti e professionisti da tutto il mondo.

Il concerto del “SaxArt Ensemble” vuole celebrare la musica dal vivo, valorizzando uno strumento relativamente meno diffuso e conosciuto di altri. Il Maestro Albonetti è uno dei sassofonisti più acclamati al mondo, che si distingue non solo per la sua straordinaria padronanza dello strumento e la capacità di spaziare attraverso stili, generi ed epoche musicali diverse, ma anche per la generosità con cui si spende nel trasmettere la propria arte alle giovani leve che sono il futuro della musica.

L’ingresso al concerto sarà libero e aperto al pubblico fino alla copertura dei posti disponibili. Verrà comunque data precedenza a coloro che avranno confermato la loro partecipazione alla Segreteria dell’Ambasciata d’Italia. La serata si chiuderà con un rinfresco.