Festa di Fiorentino: gran finale con i Funky Gallo

Finale in musica per la 5° edizione di Street Food Truck. Sul palco della Festa del Castello di Fiorentino, i FUNKY GALLO – la band Tributo a Zucchero, capace di far rivivere i grandi successi del blues man emiliano grazie alla voce e al carisma del leader del gruppo, Fabrizio Pregnolato. I due, tra l'altro, si sono incontrati di recente a San Marino: Zucchero è infatti salito sul Titano per assistere alla cerimonia di accreditamento ad Ambasciatori di San Marino dell'amico Sting e della moglie Trudie Styler.

