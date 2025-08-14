TV LIVE ·
Festa di San Marino, via libera alle preparazioni per il 3 settembre

La mattina si inizierà la Messa solenne, a seguire la tombolata con un ricco montepremi e tanta musica

di Carla Ialenti
14 ago 2025
Settembre comincia con la tradizionale ricorrenza. Anche quest'anno è uscita la delibera congressuale con l'autorizzazione di spesa per le celebrazioni del Santo Patrono e l'anniversario di Fondazione della Repubblica, il prossimo 3 settembre. Costo complessivo 72 mila euro. Un programma ricco di iniziative: in Pieve la Messa solenne seguita dalla processione per le vie del centro storico di Città con la Sacra teca contenente le reliquie del Santo. Nel pomeriggio il Palio delle Balestre Grandi alla Cava dei Balestrieri; e in Piazza della Libertà, il Concerto della Banda Militare diretta dal maestro Stefano Gatta, con la partecipazione delle cantanti sammarinesi Alessandra Busignani e Monica Sarti. Confermata la tombola con il montepremi totale di 25 mila euro. La serata sarà animata dal concerto dei “Neri per caso”, il noto gruppo musicale a cappella italiano sul palco di Campo Bruno Reffi. Finale con lo spettacolo pirotecnico da Piazzale delle Nazioni Unite.  




