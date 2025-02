Festa di Sant'Agata: le riflessioni dell'associazione Culturale “Domenico Maria Belzoppi”

“Un evento cruciale nella storia della nostra Repubblica e nella difesa della nostra libertà e indipendenza”. L’Associazione Culturale “Domenico Maria Belzoppi” celebra la festa di Sant'Agata che coincide con la liberazione dalla morsa imposta dal Cardinale Giulio Alberoni. Lo spirito di determinazione che guidò i sammarinesi – fa notare - ci accompagna oggi mentre affrontiamo quattro sfide fondamentali”.

Il primo richiamo è all'Accordo di Associazione con l’Unione Europea: “Proprio come nel 1740 difendemmo la nostra autonomia, - esorta la Belzoppi – ora dobbiamo affrontare le sfide dell’integrazione europea con la stessa determinazione, mostrando che un piccolo Stato può contribuire al panorama internazionale senza perdere la propria identità”. Altro punto: l'inverno demografico. “La Festa di Sant’Agata ricorda, per l'associazione, l’importanza della solidarietà intergenerazionale: “come in passato i sammarinesi si unirono per superare le difficoltà, oggi dobbiamo fare lo stesso – è l'appello - per garantire un futuro prospero e sostenibile.”

L'associazione guidata da Dario Manzaroli punta inoltre sull'educazione: “Proprio come Sant’Agata è simbolo di protezione e guida, è l’educazione a farsi faro per una cultura che valorizzi la conoscenza, l’etica e il senso civico, investendo nella formazione delle nuove generazioni. Ultimo tema su cui riflettere: le riforme istituzionali. L'associazione accoglie positivamente l’istituzione, da parte del Consiglio Grande e Generale, di una commissione ad hoc: “Ci auguriamo – concludono - che questa occasione non venga sprecata e che si affrontino le sfide contemporanee con una visione strategica e aperta”.