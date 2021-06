EVENTO SANTARCANGELO Festival 2021 per i 50 anni Presentazione ufficiale del Festival del Teatro di Santarcangelo “secondo movimento di FUTURO FANTASTICO 2021" dall'8 al 18 luglio

Per il cinquantesimo, BETTY APPLE di Taiwan sarà l'icona della serie con i suoi visi artificiali interfacciati ad animali e umani, l'immagine è un'interferenza digitale in video. La kermesse sarà l'ultimo atto estivo, dall'8 al 18 luglio, di SANTARCANGELO 2050 per il mezzo secolo della rassegna teatrale sperimentale nota in tutto il mondo. Da 2 anni nonostante il lockdown la programmazione straordinaria in 2 movimenti che chiuderà dopo i 10 giorni di luglio fino alla nuova edizione a direzione artistica polacca (Tomasz Kireńczuk fondatore del Teatr Nowy di Cracovia). 'Mutaforme' e 'creature ibride' dalla pandemia sono parti integranti anche del programma 2021 in progetti di strada, “accampamenti liberi” e spazi teatrali. Città e territorio coinvolti per superare i distanziamenti con eventi che coinvolgeranno anche San Marino con Usmaradio e Roberto Paci Dalò. Bestiari Fantastici e tra gli altri il Teatro delle Albe ravennate di Ermanna Montanari. Festa per i 30 anni di Mutonia incentrata su Mad Max il film ambientato proprio nel 2021. Spazi performativi per le nuove generazioni insieme all'omaggio a Raul Casadei in Piazza Ganganelli esibizioni delle scuole di liscio. Apertura e chiusura sul cinquantenario con il libro di Roberto Ferraresi e il documento cinematografico della Mammut Film.

fz

Interviste con Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande (Motus), Alice Parma Sindaca di Santarcangelo

