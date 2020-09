Festival del Cinema: Rai, 18 produzioni, ogni giorno un titolo

Sono 18 i titoli coprodotti dalla RAI ( 3 della 01Distribution) tra film, documentari e cortometraggi, presenti al Lido in diverse sezioni. 3 opere in concorso: un docu-film, è del Leone d'oro e Orso d'oro, Gianfranco Rosi. 3 documentari in selezione ufficiale, uno su Paolo Conte e un altro sulla famiglia Rossellini. Pellicole per La Giornata degli Autori e della Critica mentre nel Concorso Orizzonti la prima direzione filmica di Pietro Castellitto e l'ultimo lavoro di Umberto Pasolini precedente vincitore del premio per la regia oltre al corto Zombie di Giorgio Diritti.

Stasera in concorso MISS MARX di Susanna Nicchiarelli. Brillante, colta, libera e appassionata, Eleanor è la figlia più piccola di Karl Marx: tra le prime donne ad affrontare i temi del femminismo e del socialismo, partecipa alle lotte operaie, combatte per i diritti delle donne e l’abolizione del lavoro minorile. Quando, nel 1883, incontra Edward Aveling, la sua vita cambia per sempre, travolta da un amore appassionato ma dal destino tragico. Lunedì 7 settembre sezione ORIZZONTI in cartellone la coproduzione di Rai Cinema GUERRA E PACE di Parenti-D'Anolfi riflessione sulla diplomazia. Escursus storico a partire dalla Libia del 1911. Cinema e conflitti in stretta relazione, tra passato e futuro, l'oggi in 4 capitoli come nello storico romanzo russo.

