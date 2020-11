CONCORSO CINEMA TOSCANA Festival del documentario: l'occhio della storia in casa Il docufilm “L'OCCHO DI VETRO” di Duccio Chiarini coprodotto da Istituto Luce Cinecittà vince la 61esima edizione del Festival toscano dei Popoli oltre al Premio Cinemino per la distribuzione in sala milanese

Un festival toscano ormai storico in Italia costretto alla prima edizione online e su piattaforma MYmovies con 60 titoli in sala virtuale. Opere fruibili da un pubblico amplio e interessato al concorso cinematografico in tutte le sue forme più creative dal racconto storico, ambintale, al musicale o per ragazzi. Vince L'OCCHIO DI VETRO racconto di famiglia realizzato da Duccio Chiarini ambientato durante il fascismo e la Repubblica Sociale spaccato di una memoria collettiva dimenticata per la vergogna cercando di nascodere il dramma di un popolo spesso in lotta con sé stesso. Un diario tra guerre, fascismo e partigianato dentro lo stesso nucleo famigliare. Materiali, d'archivio e inediti d'epoca sotto la lente del cuore...

