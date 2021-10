Festival del Giornalismo Urbino: come cambia il nostro modo di parlare, dal "green pass" al "body shaming"

Tra hashtag che formano parole nuove, espressioni dall'inglese come "body shaming" e il "green pass" su cui si scatenano i dibattiti tra cittadini, la lingua continua ad evolversi. E uno dei mezzi del cambiamento è rappresentato dalle reti sociali, tra innovazione e rischi di impoverimento del linguaggio. Di difesa della lingua si è parlato al Festival del giornalismo culturale di Urbino, alla nona edizione e in programma fino a domenica 10 ottobre. Il sociologo Giovanni Boccia Artieri ci ha spiegato come cambia il modo di esprimerci.

Nel video l'intervista a Giovanni Boccia Artieri - Sociologo Università Urbino