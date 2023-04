Festival della Canzone per Leo, edizione speciale nel centenario dalla nascita di Amici

Nel video, l'intervista al direttore artistico del Festival, Carlo Tedeschi.

Giovani talenti sul palco del Teatro Leo Amici per il decimo Festival di primavera. Non solo musica, ma vere e proprie performance, esibizioni costruite attorno a 10 brani, per 5 interpreti. Sono i brani storici del festival, uno per ogni anni di vita, arrangiati e sotto la direzione musicale di Piercarlo Penta per il quintetto acustico Ophir, con la regia e direzione artistica di Carlo Tedeschi. Protagonisti i membri della Compagnia Teatrale RDL - I ragazzi del Lago in una edizione speciale e in quello che solo il primo degli eventi programmati nel centenario dalla nascita di Leo Amici, promotore del Lago di Monte Colombo e di una serie di strutture dedicate ai giovani.

