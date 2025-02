Festival delle Lanterne: il Segretario Bevitori in visita all'Istituto Confucio

Nell'anno del Serpente secondo il calendario cinese, anche a San Marino si celebra il Festival delle Lanterne. Il Segretario di Stato per il Lavoro Alessandro Bevitori ospite dell'Istituto Confucio per una giornata di festa, ricca di attività. L'occasione per conoscere ciò che viene proposto nella sede di Montegiardino fra: calligrafia, cucina e cultura cinese, origami, l'arte del taglio della carta, i giochi tradizionali e un focus sull'esperienza dei summer e winter camp. Il Serpente, associato quest'anno all'elemento del legno, è un un segno tradizionalmente legato alla saggezza, all'intuizione e alla determinazione, ma anche un simbolo di mistero e riservatezza. Nelle previsioni, il 2025 si profila come un anno ideale per la riflessione interiore e per iniziare nuovi progetti.