INTORNO A NOI Festival delle “Romagne”: vivere bene tra mare e 'Forliverde' La XIII edizione del Festival del Buon Vivere realizzata nel forlivese quest'anno è “IN RELAZIONE” con la capacità della persona di essere plurale dalla cucina alla cultura

Le Romagne sono “terra del buon vivere” dal 'forliverde' al mare hanno coinvolte oltre 100 associazioni territoriali. Il festival esprime i tanti temi di coesione che fanno dell'intera EMILIA ROMAGNA una regione a vocazione turistica tra storia e cultura. Benessere a tavola in percorsi enogastronomici, bene comune tra innovazione e tradizione. in Romagna sono le “relazioni” a creare le opportunità in forma di amicizia, da sempre. Educare a rendere il nostro tempo migliore, mai solo per sé stessi. Le 3 giornate tra Forlimpopoli e il San Domenico di Forlì si sono sviluppate all'insegna delle RELAZIONI DI PACE e RELAZIONI CULTURALI cioè politiche in senso pieno.

